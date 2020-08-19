農曆7月1日鬼門開，有許多禁忌與習俗流傳民間，但隨著時代演進，有些習俗已逐漸消失，目前在東石沿海仍有部分村落保有點「普度公燈」的習俗，除宣示這家有普度公駐守，也替「好兄弟」引路，有些廟宇也會豎起燈篙，昭告好兄弟可來此吃普度。

家住東石村的黃先生說，以前幾乎家家戶戶到農曆7月都會掛起「普度公燈」隨著老一輩的逝去，現在已經不那麼常見，掛起後每天晚上會上香並點燈，直至農曆8月1日移除，過去曾有小孩子對普度燈不敬，結果回家發高燒看醫生無效，帶到普度公前道歉後才好轉，因此在地人皆會告誡家中小孩不得無禮。

目前東石沿海地區鰲鼓、型厝、塭港、東石等村落仍可見居民懸掛普度燈，以竹葉、斗笠、燈泡、紙錢、香爐組成，其中又以鰲鼓村數量最多，文史工作者朱振源表示，普度公是農曆7月陰陽秩序的大神，在彰化、雲林、嘉義沿海較為常見，燈的用意是招知大家普度公已駐守在此，也替好兄弟們指引道路，並讓他們知道這裡可以吃普度，過去有些居民也會跪在燈前求爐丹保平安。

配天宮每年都會擲筊請示媽祖燈篙的尺寸，配天宮總幹事丁廣穎說，今年燈篙總高度為712公分，比去年高出19公分，代表今年中元普渡的桌數要比去年還多才夠款待好兄弟，另，燈篙下普度公燈長度為217公分，七星神君燈長度為248公分。

(中時 )