兆勁科技（2444-TW）今年受惠於新冠肺炎疫情，帶動網通遠端需求大增，挹注網通事業訂單維持暢旺，再加上，陸續接獲來自大陸地區半導體產業、歐洲地區通訊設備及電信商伺服器等廠商之去美化的轉單效益，看好旗下各項事業接單皆有所斬獲，可望推升公司整體營收保持雙位數成長動能，並呈逐季成長力道，在業務結構調整優化下精進公司營運獲利能力，以期創造兆勁整體營運邁入高成長期階段。

兆勁表示，旗下網通事業因全球新冠肺炎疫情，在全球電商與電競業務需求大幅增溫，以及遠端辦公與教學比例增加，進一步帶動家居型網路產品需求暢旺、以及推升雲端運算及資料中心需求，挹注公司網通事業良好業務接單環境，不僅如此，兆勁已成功陸續接獲歐洲、德國廠商大型網通產品訂單，且客戶持續追加訂單需求，創造網通事業接單呈現倍增力道，並推升整體訂單能見度長達至年底，目前旗下竹南廠產能稼動率站穩高檔水準，並透過加班因應客戶訂單出貨仍呈現供不應求之情況。

兆勁指出，觀察全球製造業產能分散、供應鏈重整趨勢明確，旗下半導體減薄再生晶圓、記憶體等事業，亦受惠大陸地區半導體產業、歐洲地區通訊設備及電信商伺服器等廠商之去美化的轉單效益，尤其，今年7月營收達1.65億元(新台幣，下同)，改寫歷年同期次高水準，除既有網通事業出貨保持暢旺，再加上記憶體事業持續深化韓國記憶體大廠訂單銷售表現，亦與全球最大的記憶體模組獨立生產商及供應商建立業務合作關係，並已正式跨入資料中心、雲端應用的Server Premier伺服器記憶體相關產品領域，同步帶動記憶體事業銷售較前一月明顯增加49％，挹注整體營運保持良好成長動能。

兆勁進一步指出，今年上半年受惠網通、記憶體事業訂單出貨貢獻明顯升溫，整體產能稼動率提升與業務結構調整下，挹注109年上半年整體毛利率較去年同期的6.25％攀升至13.06％水準，此外，第二季受疫情影響，短期造成應收帳款收款緩慢，公司基於穩健保守原則提列預期信用減損損失1.19億元，已於7月陸續回沖入帳，可望整體營運獲利表現重回獲利常軌。

兆勁近年除穩固網通事業穩定貢獻，持續朝記憶體、高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體再生晶圓及IC晶片設計等多角化業務拓展，一方面，高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)的部分，公司已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試階段，且為未來業務發展佈局，經董事會決議已於8月設立100％全資子公司的兆通光電，有助於強化業務接單。

另一方面，在半導體業務中的減薄再生晶圓技術方面，高毛利的減薄再生晶圓設備在今年1月中已與大陸兩家半導體廠商簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備給這大陸兩家半導體廠商，亦在4月中旬已正式確認出貨交易時間流程，在7月就已開始陸續出貨給大陸至純科技，預計9月底前交貨完成並於年底前完工入帳，有助於貢獻公司營運成長。

(旺報 )