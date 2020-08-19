屏東家扶今年8月舉辦徒步行腳愛地球國中生營隊，並由扶助中的大專青年一起帶領30名正值青春期的家扶兒，一路從屏東家扶出發沿途以撿垃圾方式前進，行經萬丹、竹田終點到家扶潮州服務處。

行走過程中除培養家扶兒挑戰自我的精神，體能、耐力及毅力考驗，也鼓勵他們能突破自我；沿途撿垃圾更讓大夥體驗到清道夫工作的辛苦，無論艷陽天還是午後雷陣雨的天氣，都必須完成工作。

2日徒步行走40公里，就讀國中二年級的家扶兒小祥，分享自己第一次從屏東市走到潮州鎮且一邊撿垃圾，雖雙腳已走得又累又痠，但在路程中看到一名長者騎著電動輔助車在橋上緩慢前進，還主動上前詢問長者，其他人見狀一起幫忙推動長者的電動車，好讓長者平安通過路橋。

屏東家扶中心扶幼委員會主委林新安表示，看到家扶兒堅持不放棄精神，透過自己小小的力量，一同愛護這片土地，他也勉勵大家，無論未來的路有多艱困，再遠的路，只要一步一腳印都能走完、走出自己的價值。

(中時 )