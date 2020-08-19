2020台中購物節買氣旺，市府經發局預估，到周末累積登錄金額將飆破60億元，市長盧秀燕加碼回饋民眾，宣布累積登錄金額若超過60億元，將新增70吋電視、電動自行車獎項。

經發局統計，購物節累積登錄金額，近期每天以1.5億至2億元的速度增長，買氣強強滾，已達57億多元，預估周末突破60億的加碼門檻，加送獎項22日於內新市場「大里GOGO購有禮好幸福活動」抽出。

中央發放「振興三倍券」促進後疫情時代經濟，各縣市紛紛推出加碼方案，市府依據民調指出，六都振興加碼討論聲量，台中市42.73％最高，台中購物節大手筆祭出包括精品豪宅、百萬現金、汽車、機車等總計2000萬獎品，很多外縣市民眾還揪團來台中購物，爭取中獎機會。

經發局分析購物節各類別消費數據，以賣場超商累積金額最多，其中，首部電動機車幸運兒即是在賣場消費216元就抽中大獎。

酷暑難擋，動輒30多度高溫，「手搖茶飲」常見人手一杯，經發局統計，在台中創立16年的「茶湯會」，以唐宋時期的茶文化為高品味訴求；與從台南發跡的「50嵐」，兩大品牌登錄的消費金額，6周以來即累積超過逾1200萬元，手搖茶吸金力驚人。

(中時 )