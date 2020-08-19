經濟部早在前部長張家祝時代就成立臉書專頁，但直到太陽花學運後才警覺網路溝通重要，緊急跨部會調來7名年輕公務員成立新媒體小組，目前含工研院支援人數維持5到7人之間，臉書粉絲與追蹤人數已達30萬人。對比熱門網紅差距很大，但比起初期不到萬人慘澹，這兩年也做出一些成績。

新媒小組以經濟部臉書專頁經營為主，成員每天開會，決定呈現議題與回應方式。主要是接收各部會提供的資料，再絞盡腦汁，配上後製圖表，轉成「淺顯易懂」方式讓民眾了解。對於不同立場的傳統媒體報導，也會扮演紅衛兵角色言詞犀利回擊，扭轉網路風向。

小組配有攝影器材與剪輯軟體，不定時要推出影片，除讓首長親身做政令宣導外，之前「衛生紙可以讓你七卡臣約300年」、「口罩國家隊辛勞」等影片，都是強力廣為宣傳的重點。

雖然新媒小組是由年輕人與懂網路社群的公務員或法人機構組成，但畢竟還是內部成員出任，表現在外界看來只能算「中規中矩」，溝通方式仍流於單向政令宣傳。也有人認為經濟部小編不太會「抓梗」，創造議題能力待加強。

可是也有不少經濟部官員認為新媒小組有做出成績，像前部長沈榮津之所以給人「最強歐吉桑」印象，主要還是經濟部臉書的包裝宣傳所致，這部分要給予新媒小組肯定。

(中時 )