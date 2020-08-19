漢磊(3707)與轉投資嘉晶(3016)今天舉行聯合法人說明會，漢磊投控轉投資的漢磊科技第3季因太陽能市場受疫情影響，業績將季減8%至12%，隨著整合元件製造（IDM）客戶代工動能回溫，漢磊科技預期，第4季業績可望回升。至於嘉晶，因日本車用客戶需求趨緩影響，預期第3季營收恐將季減9%至13%，嘉晶上半年產能利用率8成，下半年因日本車市關係，產能利用率會下滑。漢磊上半年的產能利用率約75%，第四季以後較樂觀。

嘉晶上半年營收為20.5億元，毛利率為8%。在關鍵技術的進展方面，化合物半導體磊晶(Compound Semiconductor)已經完成650V GaN/Si epi平台，而射頻應用的GaN/SIC epi則目標在年底取得認證。同時，嘉晶也正在發展1700V和3300V的SIC epi平台。

嘉晶另一關鍵技術矽光子Silicon Photonic的磊晶，現在正由客戶認證中，主要應用在5G基地台及資料處理中心等的光纖產品。

嘉晶總經理孫慶宗說，今年總營收將可較去年微幅成長，明年因新客戶效益，營運仍將維持正成長。

漢磊投控董事長徐建華表示，漢磊科技目前正積極改善產品結構，隨著化合物半導體產品明顯成長，IDM客戶訂單轉向以車載及工業產品為主，明年將以單季轉虧為盈為努力目標。至於美國政府擴大封殺華為，禁止外國公司供應華為任何採用美國技術的晶片，徐建華認為對供應鏈影響將只是短期效應，不過，對5G基礎建置的影響有待觀察。

(時報資訊)