交友軟體可以說是現代人的一大福音，生活忙碌許多人沒有多餘時間認識新對象，便透過網路交友，進一步認識、發展。就有一名女網友發文，日前和網友約吃飯，沒想到開動前他卻從包包拿出自備醬油，讓她看了很傻眼。不過許多網友卻持相反意見，笑稱「還有幫妳帶一包，加分了啦！」

一名女大生約男網友出門吃飯，沒想到對方竟自備醬油，讓許多網友笑翻。(圖擷取自Dcard)

原PO昨(18)日在Dcard上發文表示，自己在交友軟體上認識一名男網友，一起約出門吃火鍋，當見到本人時，除了照片和本人不符合之外，更傻眼的是，入坐沒多久後他便從後背包拿出一小包夾鏈袋，接著倒入醬料碟中，原PO好奇詢問是何物，沒想到對方以稀鬆平常的口氣回應，「醬油啊」更拿出一包要她試試，這也讓原PO在心中吶喊，我這是遇到醬油業務了嗎？

貼文一發也引起網友熱議，紛紛笑稱，「有自己的堅持」、「還有幫妳帶一包，加分加下去了啦」、「這是業配嗎哈哈，超好笑」、「他是雲林人無誤」、「竟然還幫你帶一包，笑死我」、「他定位很明確，就是個打醬油的。」也有網友分享自身經驗，自己之前出門也會自備醬料，「我之前會帶辣椒醬跟白胡椒鹽出門，放夾鏈袋很方便。」

不過也有機警的網友提醒，第一次見面吃別人帶的東西不太好，「我覺得女生還是要小心一點」、「陌生人還是小心提防為妙。」、「不管男女，跟不認識的人出門大家還是要注意一下對方給的東西哦！」

(中時新聞網)