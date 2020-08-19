2020台中購物節獲民眾熱烈響應，台中市長盧秀燕加碼回饋民眾，若累積登錄金額超過60億元，即新增70吋電視、電動自行車獎項！根據經發局統計，截至8/17止，累積登錄金額已達57.27億元，本周末可望突破加碼門檻，獎項預計8/22於內新市場「大里GOGO購有禮好幸福活動」抽出，鼓勵市民持續登錄消費發票，成為加碼大獎幸運兒。

經發局說明，中央發放「振興三倍券」促進後疫情時代經濟，各縣市也紛紛推出加碼方案。依據「KEYPO大數據關鍵引擎」調查指出，六都振興加碼的相關討論聲量，以台中市42.73％為最高，顯示今年台中購物節推出精品豪宅、百萬現金、汽車、機車等重量級獎品，獲得大量曝光與全台關注。

經發局進一步說明，22日「大里GOGO購有禮好幸福暨2020台中樂購物節抽獎活動」，除了1台TIIDA汽車、10萬現金及1台光陽電動機車等原定獎項外，將配合累積金額突破60億元，再抽出1台70吋4K液晶電視、1台電動自行車加碼大獎。

(工商 )