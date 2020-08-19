倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開高走低，終場下跌93.5點，跌幅0.73％，收在12,778.64點；櫃買指數同步拉回，終場走跌0.23點，跌幅0.14％，以164.31點作收。三大法人方面，外資續賣6.36億元、投信續賣1.3億元、自營商續賣38.41億元，惟外資法人於台指期減碼2,079口多單，累計淨多單部位為23,249口，心態呈現謹慎中性偏多。

在「居高思危」及「華為冰風暴」利空衝擊下，大盤短線震盪難免，不過就線型架構來看，目前短均線均呈多頭排列，且各國陸續解封後，帶動歐、美、中等地7月採購經理人指數（PMI）V型反轉，行政院主計處14日更預估國內第三、四季經濟成長率將可達2.01％及2.56％，全年上看1.56％。

雖聯發科、立積、大立光、玉晶光等華為概念股及蘋概股，以及太陽能族群的茂迪、達能等股價轉弱，操作上宜保守。但盤面不乏許多前景展望佳、下半年具題材的股票持續活絡，顯見市場人氣尚在。因此只要多頭格局不變，並守穩12,327點關鍵支撐或月線不破，逢低偏多操作的策略無須改變。

個股方面，本周納入投資組合的美德醫療-DR，上半年獲利大賺1.4個股本，19日持續亮燈漲停，在內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )