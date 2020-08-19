豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國18日公布的房市數據表現優異，加上零售商銷售成長強勁，由亞馬遜、特斯拉領頭，美股那斯達克指數與標普指數雙創歷史新高，激勵台股19日開高震盪走低，終場跌破12,800點，收在12,778點，跌幅0.73％，櫃買指數則以164.31點作收，跌幅0.14％。

以技術面觀察，大盤19日同時跌破5日與10日均線，技術指標日KD值交叉向下，股價在三角形收斂末端震盪，短線拉回整理，惟月線形成支撐，長期多頭趨勢不變。櫃買指數終場則力守5日均線，加上月線20日將開始向下扣抵，後續有望走平後翻揚。

盤面弱勢族群方面，受華為風暴衝擊，外資下調聯發科今年營收與獲利預估，導致股價19日再度下跌1.3％，金屬機殼廠可成則以428億元出售泰州廠給藍思科技，市場解讀可能淡出蘋果鏈，股價應聲重挫4.85％；強勢族群方面則有防疫、ABF載板、散熱、板卡、風電、營建等類股。

個股方面，本周納入投資組合的國喬，受惠ABS、PS行情持續走堅，第三季營運可望維持高檔，三大法人連11日買超合計4.28萬張。

(工商 )