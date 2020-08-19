永誠投顧分析師李忠興表示，美股18日由科技類股帶動，標普500指數及那斯達克指數雙雙刷下歷史新高，台股19日在台積電領軍，配合18日重挫跌停的聯發科開高，以及散熱族群及印刷電路板（PCB）股續強，早盤一度來到12,950點，但原本強勢的太陽能族群與高價IC設計股轉弱，導致大盤終場下跌0.73％，櫃買指數同步翻黑，走跌0.14％。

台股19日同時面臨台指期結算日，一般而言結算日的震盪都較為劇烈，加上美國總統川普有意加大華為禁令，高價與IC設計股連兩日轉弱，中小型與傳產股撐盤的力道也不敵盤面的恐慌賣壓，全面拉回。

儘管如此，盤面19日漲停家數仍達34檔，遠遠超過跌停板的12檔，顯見多頭仍占上風，只是投資人總是買弱不敢追強，而短線弱股的持續弱勢，尤其是市場所認同的績優股，更加打擊投資者信心。然而市場的融資近期出現遞減跡象，有利於籌碼的穩定，後續策略維持強勢股高出低進，來回操作。

個股方面，本周納入投資組合的晨訊科-DR，業績開始回溫，股淨比卻僅有62％，13日正式恢復信用交易，市場追價買盤積極。

(工商 )