啟發投顧分析師楊基政表示，大盤19日維區間整理格局，盤面輪動加速，部分資金持續轉進傳產族群。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點。

個股方面，本周納入投資組合的東碩，後續可望再攻。

(工商 )