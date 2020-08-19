逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:472020/08/19 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，大盤19日維區間整理格局，盤面輪動加速，部分資金持續轉進傳產族群。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點。 個股方面，本周納入投資組合的東碩，後續可望再攻。 (工商 ) #東碩 #啟發投顧分析師楊基政 #族群 #逐洞賽 #大盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》標普創收盤新高 正式進入牛市 09:112020/08/19 財經 《集中市場》電子大咖軟腳 三大法人賣超46.06億元 15:232020/08/19 財經 《晨間解盤》電子股不宜追高(倫元投顧提供) 08:522020/08/19 財經 逐洞賽》豐銀投顧分析師羅雅渝 17:502020/08/18 財經 《盤中解析》多頭「華」倒 失守12900點 10:342020/08/18 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 18:032020/08/18 財經 《盤後解析》聯發科爆量跌停 台股BYE了12900點 14:492020/08/18 財經 《晨間解盤》偏多整理(日盛投顧提供) 09:402020/08/19 財經 《晨間解盤》多頭重回攻擊發起線(倫元投顧提供) 07:442020/08/18 財經 美又祭華為禁令 台股萬三再摔跤 04:102020/08/19 證券．權證 財經熱門新聞 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 - 財經 美股面臨最慘熊市 羅傑斯警告：最快明年來襲 - 財經 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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