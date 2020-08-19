外商銀行參與社會服務，屬於永續發展項內。匯豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，匯豐銀行已是伊甸基金會十多年來的公益夥伴，除了員工捐款，一路陪伴認養的孩子長大，從孩童到青年，從就學到就業，從個人到社區。

匯豐銀行今（19）日還為伊甸基金會舉辦記者會，地點選在匯豐銀行台灣總部，邀請參與象圈工程計畫的社區孩子一同出席，大家都對於台北的高樓大廈現代化設備感到新鮮。

陳志堅表示，匯豐長期投注於社區的長期繁榮，重點之一是聚焦於協助員工及社區發展、提升其所需的就業能力和技能，因此十分認同伊甸推動的象圈工程計畫，攜手扮演「大象」角色的伊甸，一同圈起社區的支持網絡，守護偏鄉社區的孩子，並隨著「小象」長成「中象」，更進一步投入協助偏鄉青年們的職涯規畫，或是未來能返鄉創生地方。

匯豐集團將「未來的技能（Future Skills）」定為重要的永續發展策略，支持客戶、社區及員工掌握所需的金融知識及工作技能。2019年，匯豐集團共捐贈超過960萬美元給全球許多專注於培養理財能力的非營利合作夥伴，另外亦捐贈了2,600萬美元用於提升就業能力，全年度有超過81萬人次受惠。在台灣，匯豐銀行投入超過台幣4,200萬元的捐款，協助孩子技能培力，歷年來已累積將近3萬人次孩子受惠。

(工商 )