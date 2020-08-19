屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，在屏東縣政府全面修復下，最後一批眷舍已修繕完工，將於8月27日舉辦營運品牌徵選說明會，共將釋出23戶。

屏縣府文化處長吳明榮表示，屏東市勝利星村一棟棟日式眷舍逐批修復完成，原先為修繕屋舍所設置的工地安全圍籬已逐步拆撤，讓園區面貌更加完整、重現原有的光芒。

勝利星村歷經3次品牌徵選，已有40間品牌店家陸續進駐營運，包括獨立書店、視覺藝術、時尚設計、表演藝術及旅宿業等不同型態產業，讓園區在活化歷史場域上展現多元的文化樣貌，常讓遊客流連忘返，是屏東市最具人氣的景點。

文化處表示，隨著勝利星村眷舍逐一修繕完工，整體修復計畫就大功告成，預計在今年底就能全區營運。8月27日下午2時至4時，於屏東縣青年學院舉行第4次品牌徵選說明會，將針對勝利星村中的「勝利星區」23戶歷史建築營運品牌徵選進行說明，邀請有志成為「屏東名片」的優秀品牌、商家前來參與。

文化處說，勝利星村每次營運徵選總是出現百家爭鳴的盛況，說明會場場爆滿，欲參與者可預先上網報名(https：／／forms.gle／JebYngbmGNhiVq6r8)。詳情請上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢。

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