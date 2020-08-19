鄔君梅戲裡性格強勢，戲外自曝個性超可愛。（Netflix提供）

華人女星鄔君梅過去演出電影《末代皇帝》，更在《如懿傳》中以皇太后一角令觀眾留下深刻印象，她近期挑戰科幻美劇《遠離》，與奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）拋家棄子、一起登上太空出任務，向來形象強勢幹練的她，自曝私下反差大，「我生活當中其實是個特別可愛、特別嗲的人，一點都不強勢，因為跟我生活最近的媽媽、老公和朋友，都盡是表揚我，說我脾氣特別好，任勞任怨，各種好！大家看到我螢幕上的表現，都是用演技演出來的！」

今年54歲的鄔君梅90年代到好萊塢闖蕩，隨後拍了《天與地》、《喜福會》等片，在1995年更受邀成為奧斯卡終身評委，演技不容小覷。她坦言演出《遠離》的大陸女太空人堪稱近年來碰到最好的角色，「我非常驚喜的是，導演、編劇等人對我非常尊敬，他們還會不斷來諮詢我對於角色的感覺、是否夠真實體現中華文化的展現，給了我很大的創作自由與參與感，是我在好萊塢拍戲第一次有這麼大的空間，這是相當了不得的進步。」

鄔君梅大讚此角是生涯遇過最好角色，創作自由度高。（Netflix提供）

鄔君梅（左）與希拉蕊史旺（中）在片外感情好。（Netflix提供）

為了揣摩太空人無重力的狀態，鄔君梅笑說：「我一看完特技演員的示範後，馬上到健身房報名了太極課程，花了一兩個月，從早到晚都在練習打拳，希望讓肌肉習慣」，她解釋：「太極的步調很慢，很像太空艙裡的生活，後來也把太極的元素融到戲中。」此外，進劇組之後她也接受大量的體能集訓，讓自己身體適應吊鋼絲倒立的狀態。

鄔君梅在《遠離》首度與希拉蕊史旺合作，她形容簡直是「美夢成真」，一直是大影迷的她，欣喜若狂地分享：「我得到這個任務的時候，我花了3天和媽媽一起看了她演的所有電影，結果媽媽一點都沒察覺到這都是同一位演員的演出，我跟她揭曉答案時還驚訝問『怎麼可能』，後來知道我要跟希拉蕊合作時，也直誇我『真的是好了不起』」。

鄔君梅為了模擬太空無重力的狀態，演出都吊著鋼絲。（Netflix提供）

鄔君梅到了拍攝現場，起初非常尊敬希拉蕊，「結果合作久了之後，除了很專業又特別會照顧人外，我發現也有很小女生的一面」，她透露希拉蕊私下充滿親和力，2人還會一起熱烈討論網拍，「我們一下戲就會討論Shopping（購物），介紹我一些好的網站，有次我看到一組漂亮的銀器餐具，問她意見更直說『值得買！是好貨！』，此外也會分享她所養的狗狗給我看，跟她在一起非常有趣。」《遠離》9月4日在Netflix上線。（台北－洛杉磯連線）

(中時 )