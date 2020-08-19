六甲區公所區長陳啟榮表示，上午11時13分地震時他正在赤山龍湖巖拜訪師父，他也立刻向觀音佛祖祈求平安。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

地牛翻身，台南19日從早上8點33分至下午14點21分連續發生4起有感地震，震央均位在六甲區，讓不少台南人嚇得議論紛紛，深怕會再有餘震；台南市消防局表示，19日並無災情傳出；台南科學園區也回報未受影響；六甲地區11時13分震後部分民宅因變壓器損壊停電，也於下午3點多修復。

台南六甲區19日8點33分發生規模4.5有感地震，最大震度台南佳里、嘉義義竹3級；8點41分又發生規模4.2有感地震，最大震度台南新化、嘉義番路3級；11點13分發生規模4.7有感地震，最大震度嘉義番路4級；14點21分發生規模3.8小區域有感地震，最大震度台南善化、七股2級。

早上地震發生時，不少民眾正在開車上班途中，突然感到車身一陣晃動，還以為自己頭暈，也有人聯想到19日剛好是農曆7月1日鬼門開，直呼太巧合。

而住在六甲區及附近民眾，不斷接到親友關心電話，有人說一早被搖醒，有人被餘震嚇到腿軟，還有人說一直聽到轟隆轟隆的聲音。六甲區公所區長陳啟榮表示，上午8點多地震發生時，他正在龜仔港拜訪保生廟主委，11時13分地震時在赤山龍湖巖拜訪師父，他也立刻向觀音佛祖祈求平安。

陳啟榮說，六甲區就位於六甲斷層上，地震發生後，立即請里幹事、里長詢問里民有無災情，並請員工到區內巡視懷恩堂納骨塔、老舊建築與老樹，請區民接下來這段時間多留心、多戒備。

台南市消防局表示，19日地震並未接獲民眾報案有災情，但官田區隆田里新生街傳出有住戶廚房磁磚剝落，但沒有人員受傷。

台南市政府災害防救辦公室參事侯俊彥表示，早上地震發生後，市府立即與協力的成大團隊、氣象局、中央地質調查所聯繫，持續密切關注後續發展，並請各區公所加強宣導區民多加警戒、有備無患。

去年921地震20周年時，台南市府曾於麻豆區公所與台南市消防局擴大舉辦防災演習，就是以木屐寮-六甲斷層發生錯動進行疏散、逃難、救災演練，侯俊彥表示，今年921國家防災日將再請公所多宣導、演練。

(中時 )