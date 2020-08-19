台中陳姓男子與李姓友人有金錢借貸糾紛，且陳還以李的車子做抵押，向地下錢莊借貸金錢，李男不滿，以言語恐嚇陳男、要求還錢，卻因此使得陳男壓太大分、受不了尋求輕生，還留下遺書指控李男逼債，台中檢方依恐嚇危害安全罪起訴李。

起訴指出，陳男用李男的車子向地下錢莊借貸金錢，卻又無力償還欠款，地下錢莊變透過李、要求陳男償還債務，李也因此在去年3月間，接連以LINE要求陳男還錢，甚至寫下「小朋友作法可能我無法控制，你要搬家也好，想去哪躲都行」、「只要有照片跟地址，要查一個人的資料很快就出來了，如不相信那隨便你，白的走完，後來有大餐」的話語，讓陳男深感恐懼。

因飽受討債恐嚇之苦，再加上還不出錢，陳男深感壓力很大，又擔心害到家人，數天後便尋求輕生，還留下遺書指控李男逼債。

陳男的姊姊拿著遺書等事證向檢方提告，此案偵辦期間，還有證人出面作證、表示陳男曾提過遭受李男恐嚇，對方還說「新台幣25萬要準備好，少一毛都不行，如果25萬不給，要對他不利」；李男也坦承曾經傳簡訊向陳要錢。檢方認為陳男輕生與被討債有關，且李男犯罪情節不輕，依恐嚇危害安全罪起訴李。

(中時 )