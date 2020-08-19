19日在草屯鎮公所舉行垃圾移除工程及期程協商會議，會請行政院中辦執行長蔡培慧(右1)、環保署、水利局、環保局等共同協商。（林心柔攝）

草屯掩埋場堆置5萬噸垃圾，跟山一樣高！又臨近鳥嘴潭人工湖被環團關切有影響水質之虞。19日在草屯鎮公所舉行垃圾移除工程及期程協商會議，預計在2022年底清運完畢，後續會進行周遭綠美化，並將草屯清潔隊部設施升級，預計在2025年完工。

因南投縣內沒有焚化場，長期委外協助，仍無法消化每日垃圾量，導致草屯掩埋場堆積5噸垃圾跟山一樣高，吹起南風更是臭氣薰天，又臨近鳥嘴潭人工湖被環團關切有影響水質之虞。

為解決長期困擾，19日在草屯鎮公所舉行垃圾移除工程及期程協商會議，會請環保署、水利局、行政院中辦執行長蔡培慧等共同協商。由環保署及水利署合作提報「鳥嘴潭人工湖工程修正計畫」，17日經國發會核定共6億元，內含3億元經費，專案辦理草屯垃圾移除作業，預計2022年完工。

垃圾移除加上轉運費等，總經費需要5億元，環保署也將再補助1.3億元及南投縣府負擔7000萬元，後續由草屯鎮公所辦理發包，包括垃圾清運及底渣回運等，環保署負責督導進度及追蹤。

環保署表示，未來垃圾焚化處理會將地面以上堆置的舊垃圾及每日新增垃圾緊急移除清運，包含廢棄物打包、篩分等，至於清運到哪裡，目前南投縣府也正積極向外縣市焚化場洽談，以價格尋找合作廠商進行處理。

前期由水利署補助3億元先辦理垃圾移除工程，後續由環保署補助3億元進行周遭環境綠美化，結合環保與遊憩功能兼顧之場所，並將草屯清潔隊部設施升級等，預計在2025年以前完工。

環保署強調，垃圾處理依法是屬地方政府權責，南投縣垃圾問題應積極面對，中央近3年已補助超過2億元經費補助與行政協助；而垃圾堆積移除作業因配合未來鳥嘴潭人工湖啟用，中央跨部會加碼補助專案經費協助解決，地方政府應加速提報計畫並落實執行。

(中時 )