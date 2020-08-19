在「大港橋」串連駁二特區及蓬萊港區之後，台灣港務公司董事長李賢義19日宣布，將與紙風車劇團合作，在商業氣息之外，希望能為港區注入藝術及人文氣息，不僅親子、情人、家庭等都能夠共賞，也希望藉由紙風車劇團的演出，讓全家都能有快樂的藝術之旅。

台灣港務公司董事長李賢義、紙風車劇團副執行長張敏宜、高雄港區土地開發股份公司董事長沈妙姿、以及高雄市政府社會局副局長葉玉如等人，19日下午召開記者會，宣布「高港蓬萊岸夏日派對」，將從8月22日開玩。

台灣港務公司董事長李賢義表示，已經完工啟用的「大港橋」，串連整個駁二特區及蓬萊港區，除了商業行為之外，也希望能多增加一些藝術及人文氣息，不僅親子、情人、家庭等都能夠共賞，藉由紙風車劇團來演出，讓全家都能有快樂的藝術之旅。

他說，此次合作對象，包括高雄市社會局合作，讓港務公司在追求營利之餘，也能善盡企業社會責任。

港務公司表示，「高港蓬萊岸夏日派對」場景，有一個將近13米高的巨型恐龍和猛碼象，高聳矗立，童話人物從書本中走出，吸睛滿點，高雄港蓬萊岸邊，從下午2點開始有DIY臉部彩繪體驗、認識世界名畫拍照區、親子闖關遊戲等，還有好吃好逛Siapa 獨特高雄味潮市集。

港務公司指出，活動開始之後，每天晚上7點半，更有紙風車劇團帶來的大型古裝兒童劇「武松打虎」，將國家戲劇院級舞台搬到港邊，暗藏「台中台」、「三度空間跑馬燈」等布景，讓觀眾在海港美景中，體驗舞台劇的奇幻魔力。

(工商 )