屏東宋姓超商店員趁晚班站櫃臺空檔，竟拿出自己的現金儲值卡加值128元，事後被同事透過監視器揪出，他隨即表示，已將款項放入收銀機，但法官審酌現場事證發現所言並非事實，一審依法判刑4月、可上訴。

宋男同事指出，當時上廁所出來，從監視器撇見對方在收銀機附近，拿出皮包放在機台上，會覺得可疑是他把1張小白單丟在垃圾桶，一般作業程序是加值時錢收起來，小白單就會出來，再拿給顧客，但那天他沒有放錢下去，小白單就出來了。

由於當時店內沒有顧客，當下有質疑他為何儲值沒有付現，卻有小白單跑出來，他回說「那小白單是客人的」，後來越想越不對還重新查看監視器，確認當下沒其他人，且從螢幕確認，直到那天離去為止，都沒看到宋男放錢進去。

但宋男說，自己下班前已有將錢放入收銀機，且加值128元，當日交班現金管理表中，自己管理的機台短少125元，根本少於他自行加值的金額。

法官調閱宋男任職晚班工作時段紀錄，從下午3時至晚間11時，時間長達8小時，依接班現金管理表總計，負責收銀機台的來客數共81人，經手發票結帳金額為7324 元，代收金額為9萬9142元，可見客流量及經手款項不少。

超商員工指稱，我們不可能找錢都剛剛好，多少會有誤差，每個同事每天結帳一定都是有正、也有負，「這是難免的」。

承審法官認為，收銀機短少金額為125元，雖與宋男自行加值的128元未盡相符，卻也相去不遠，加上其他證人證詞及證據，認為他確實藉職務之便利用電腦加值設備詐欺取財。

(中時 )