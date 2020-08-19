1名居住在日本埼玉縣的已婚男子，昨日(18)下班返家開門時，驚見正就讀高中的女兒，以及自己的太太皆已血流成河躺在家中地上，母女身旁還有3把沾有血跡的刀子，男子嚇的立即報警處理，雖然經緊急送醫搶救，女兒仍是回天乏術，由於發現此對母女時，家中大門是鎖死緊閉的，也絲毫沒有任何外力侵入的痕跡，警方初步判斷，有可能母女2人爭吵激烈，而演變持刀互桶的可能性，目前仍進一步釐清調查當中。

這名已婚男子居住日本埼玉縣的所澤市，昨日(18)下班返家打開門，卻驚見52歲太太，和15歲女兒兩人已滿是血跡，奄奄一息躺在地上，旁邊還看到有3把沾有血跡刀子，男子立即報警處理，但女兒送到醫院後，雖經過一番搶救仍宣告不治，母親則是進入家護病房持續觀察中。據《讀賣新聞》的外電指出，這名男子經常工作忙碌鮮少回家，但日前工作忙完後，他表示有立即打電話回家報平安，但母女手機卻都轉進語音信箱，有些擔憂急忙回家查看，卻是一場人倫悲劇。

消防人員抵達現場時，發現15歲的女兒已無呼吸心跳，52歲的媽媽則是身受重傷，送往醫院搶後，女兒宣告不治身亡。令人匪夷所思的是，鑑識人員調查出，現場並沒有任何外力闖入痕跡，唯一的線索只有母女身旁的3把沾有血跡的刀子，警方研判有可能是母女兩人爭吵越演激烈，導致上演全武行拿刀互桶的局面，目前仍進一步釐清當中。

(中時新聞網)