中央流行疫情指揮中心公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中則是下令要政風單位介入調查原因，引發爭議。國民黨立委李貴敏在臉書砲轟陳時中，「入境不篩、居家檢疫結束也不篩，有洞不補，面子掛不住就下令噤聲，殺雞儆猴。」

指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因，引發外界砲轟，而法務部廉政署長鄭銘謙今(19日)表示，政風人員只是調查採檢過程是否合於規定，調查報告會交衛福部判定，並不是究責。

對此，李貴敏說，「好大的防疫指揮官、好大的官威啊！彰化縣衛生局採檢病例而確診無症狀個案，難道不是為社會掃除防疫隱患？沒有獎勵也就罷了，竟想清算盡責的公務員？陳時中的衛生福利部政風處到底想查甚麼呢？要查互不隸屬的地方單位有廉政問題？還是洩密？還是查衛生福利部官員怠忽職守或造就防疫黑數？」

另外，李貴敏也質疑，空白授權的時鐘亂轉，拼命帶風向、大內宣，真查出防疫漏洞卻要被清算鬥爭，吹哨者難當！入境不篩、居家檢疫結束也不篩，有洞不補，面子掛不住就下令噤聲，殺雞儆猴，「難不成台灣也要出個李文亮嗎？」

(中時新聞網)