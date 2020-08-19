62歲陳姓慣竊常到台南山區土地公廟竊取石頭公、廟宇用品，廟方原不願追究，但有信眾向員警表示神明託夢，神被偷後無人祭拜，警方主動偵辦，循線逮獲陳嫌。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

廟宇石頭公尋回，讓當地居民放下心中大石，感謝警方。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名陳姓男子是慣竊，平時都鎖定山區小廟偷竊香油錢，但手法拙劣，遇上防盜措施也無法開鎖，他索性拿走廟內用品，甚至連石頭公都整座抱走，廟方因損失輕微不追究，但有信徒向員警抱怨，指神明託夢被偷走後無人祭拜，白河警方主動偵辦，循線找到陳男，在他家中找到不少石頭公，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，62歲的陳男從去年開始，都會前往東山區偏遠山區的土地公、萬善爺廟假意參拜，其實是要偷竊廟內香油錢，若沒有香油錢，他就把公用物品、廟內供奉的石頭公帶走，雖然不能變賣換錢，但就是不想空手而歸，最近在偷竊香油錢時還被監視器錄到影像。

遭竊的廟宇雖然事後都有發現，但認為損失不大，都未向警方報案，是派出所員警訪查輿情時，接到在地居民陳情，石頭公被偷走後，土地公有向民眾託夢抱怨被偷走後官在陰暗角落、無人祭拜，等於廟裡「沒主神」，可不是小事，東原派出所也決定主動偵辦。

員警針對出入該廟的車輛逐一清查過濾，比對可能犯案對象，最後鎖定1部機車，經過訪查後，鎖定家住新營區的陳男，雖然他一開始矢口否認，但住處卻有疑似石頭公及寺廟用品等物件，加上員警一句「神明託夢沒人祭拜」，嚇得陳嫌啞口無言，最後坦承犯案，並交出各類行竊所得贓物。

警方通知各廟宇前來迎回神明，白河警分局指出，轄內山區名勝古蹟及廟宇多，平日香火鼎盛，但防盜措施較為鬆散，致使宵小有機可趁，若有失竊案件可與白河警分局偵查隊聯繫。

(中時 )