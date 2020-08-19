台灣駐索馬利蘭代表處掛牌，外交部小編在臉書發文：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡)」，引發外界質疑是否把「中華民國」當成贅字？外交部發言人歐江安今天出面澄清，不過國民黨文傳會副主委王鴻薇直指民進黨國會多數全面執政，是否不演了？外交部是不是消滅「中華民國」，就感覺好酥胡。

王鴻薇說，外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）因為國際政治因素，許多國際場合上無法使用中華民國名稱全銜，一直是過去外交部同仁，乃至於全國國民遺憾。

她要提醒外交部，「你們領的都還是中華民國薪水，如果中華民國是累贅，你們領薪水才是多餘。」如今外交部居然會有這樣的發文，國家的尊嚴何在？「過去歷任的外交同仁對中華民國的努力被你們當笑話嗎？難道不用發文澄清道歉嗎？竟然發言人還肯定這種行為。」

王鴻薇說，還是說現在執政黨都不演了，國會多數全面執政，總統不敢說，要靠這些底下免洗政府小編、網軍來搞小動作？這樣的格調，令她不齒。外交部是不是消滅中華民國就感覺好酥胡？領中華民國的錢說中華民國累贅，民進黨不演了？

(中時 )