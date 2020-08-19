美國加大力道封殺華為，歐系外資認為穩懋(3105)將受到衝擊，歐系外資最新報告調降穩懋2021/2022每股盈餘預估5%到8%，並將目標價由345元下修至315元。

繼今年5月15日美國商務部發布禁止使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，在未事先取得美國政府核可的情況下，將產品出貨給華為，美國商務部17日再加大限縮力道，不僅將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，更進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效。

針對華為新禁令，穩懋總管理服務處總經理陳舜平在法說會時表示，華為新禁令對第3季沒有影響，基本上9月15日以後如果沒有看到法令有進一步的改變，穩懋將遵守美國法律要求，至於長期來看對穩懋影響如何不好估算，不過就穩懋客戶狀況而言，無論歐美或亞洲，90%的設計公司都在穩懋下單，只要全球手機出貨量沒有因中美貿易衝突大幅劇烈衰退，單一客戶變化不會對公司有太大的影響。

由於各領域產品看起來都不差，且第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

歐系外資在最新報告中指出，美國華為新限禁令對穩懋是負面消息，預期穩懋將受到衝擊，下修2021/2022每股盈餘預估5%到8%，重申「中立」評等，目標價由345元下修至315元。

(時報資訊)