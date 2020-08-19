霹靂國際多媒體16日在三創生活園區舉辦「PILI SHOW：英雄時光」演唱會暨新片首映活動，霹靂經典歌舞表演串連全場，其中，有位身障畫家，也是伊甸基金會萬芳啟能中心美藝班的學員巧音，也來到現場，她更是個資深戲迷，深愛霹靂布袋戲的文化與藝術。

今年41歲的巧音是位腦麻身障者，在霹靂與伊甸萬芳啟能中心洽談相關公益合作的過程中，得知巧音是重度戲迷，對霹靂布袋戲充滿了濃厚的興趣；巧音說，她喜歡富含文化的事物，霹靂布袋戲就是其中一項，文化中有「情」，親情、友情、愛情都可以被涵括在內，好比素還真與風采鈴、燹王與啞女、齊天變與素還真，可以看見各種關係中的深情款款。

巧音表示，受邀來參加「霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂」的首映活動很開心，以往自己還曾往返高雄、台北看「霹靂奇幻特展」3次，沒想到還能參加演唱會首映會。

巧音說，一生走來崎嶇，有時迎來善意，有時巧遇歧視，但因對藝術、文化的洞察，在戲與現實裡，彷彿找到與人生相處的方法，盼這齣戲有圓滿的結局，就與人生一樣，求個圓滿就好。

霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉表示，看見巧音是個「重度戲迷」，也看見了文化、藝術的影響力，正在巧音的眼中閃閃發光，此次的演唱會活動不僅為了回饋粉絲，也是新作「霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂」的全球首映，巧音就如片頭曲所說的「Be A Hero」，在崎嶇的人生裡，勇往直前，做自己的英雄。

(中時 )