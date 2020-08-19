行政院會明將聽取交通部陳報「全台自行車道路網建置成果」報告，其中指出，自2015年起，透過跨部會合作，近年來已與各地方政府共同建置完成約7500公里的自行車道，並以4年完成自行車道升級計畫。

報告指出，為提供民眾安全、連續與友善的自行車路網騎乘環境，交通部2015年起著手整合教育部、內政部與環保署等部會資源，積極分工合作，近年來已與各地方政府共同建置完成約7500公里的自行車道。

交通部也說，今年起將啟動為期4年（2020-2023年）的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，希望透過相關軟硬體設施的整備，包括串連全台自行車路網、兩鐵轉運站與補給站的擴充、專屬識別系統與資訊系統（網站與APP）的建置設計、安全及相關法規的修訂，來優化自行車路網的安全性與友善性，並藉由國際化的賽事活動及行銷，以及更多元型態的自行車主題路線，帶動在地化的觀光產業發展。

(中時 )