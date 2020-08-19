退休理財是人生長久大計，去年基富通推出好享退全民退休理財基金，至今已滿周年，檢視其推出的退休基金成效，今年以來經過全球金融市場劇烈震盪洗禮，九檔基金仍呈現正報酬，實在難能可貴。

投信業者表示，退休理財基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，是全民退休理財值得選擇的標的，其中目標風險型退休基金更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。

進一步觀察目標風險型退休基金，依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局。統計今年來六檔目標風險型退休基金績效表現，其中以積極型的群益全民成長樂退組合基金8.55％表現最佳，而同樣為積極型的安聯四季成長組合基金5.36％排名居次；穩健型以群益全民優質樂退組合基金4.76％為優，安聯四季雙收入息組合基金3.61％居次；保守型群益全民安穩樂退組合1.17％領先安聯四季回報債券組合基金0.89％。

群益投信表示，退休理財組合基金透過投資團隊的專業質化判斷以及量化指標的輔助，在承擔合理風險水準的前提下，建立具效率的資產配置，另一方面，組合基金的好處在於投資標的多元，不僅能掌握不同資產的投資契機，也具有風險分散的效果，對於以退休規畫這類長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

基富通為了持續推廣以定期定額、長期紀律投資的方式來做退休準備，好享退九檔基金開放民眾於基富通平台上申購，並將今年專案命名為「好享退-穩迎退休人生」，申購時間只到10月31日，建議民眾可把握時間，及早開始退休準備。

群益投信身為「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者之一，同時也是私校退撫儲金的專業投資顧問，以複製私校退撫儲金的成功投資經驗，為投資人量身打造可作為退休理財準備的「群益全民退休組合傘型基金」。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從2008年78.6歲增至2018年80.7歲，顯示國人已越來越長壽，所以有足夠的退休理財規畫支撐退休後的開支更顯重要。

退休理財對大部分投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，而結合目標風險策略的組合基金能同時滿足資產配置和風險控管，在既有的風險承擔水準下，可靈活調整投資組合內容，達到進可攻、退可守的投資效果。

(工商 )