「同樣的行為、同樣的風險、同樣的規範」金管會主委黃天牧19日對街口集團執行長胡亦嘉不進沙盒，堅持要讓託付寶上線的說法，回應二大核心原則，一是託付寶若就是要連結投信基金，就是比照投信基金的管理，否則就不公平，二是保護投資人或消費者不是扼殺創新的理由，但街口集團若說不清楚、不夠透明，事關300萬使用者的權益，金管會不能不慎重。

黃天牧並表示，街口託付寶最大的問題在一般投信基金贖回是依照淨值，但街口金融科技強調要用區塊鏈（Blockchain），創造新的演算法即時支付給投資人，演算方法是不是透明，對消費者、投資人的保護，「不是某一個人說了算，而是要經得起後面的檢視跟考驗」。

胡亦嘉再槓金管會，強調要背著炸彈往前衝，就要不進沙盒，且一定讓街口的託付寶上線，強調其商品合法合規，只是預期報酬率，且透過子公司借用戶錢的方式，提早撥出基金贖回款，且願意與銀行配合，不會有擠兌或還不出款的問題，但金管會說不出哪裡不合法，就逕自關了街口的保管銀行，並進行金檢。

對此，證期局局長張振山也表示，街口曾跟金管會主管沙盒的綜規處座談，了解進沙盒的程序，也跟證期局溝通，也是在談進沙盒，且證期局直接發函給街口，希望街口提供中間區塊鏈等相關作法與說明，但街口卻至今不提供。

張振山強調，因為投信投顧法規定，直接、間接的保證獲利都是不宜的行為，所以到底有沒有什麼樣的方法或空間，讓街口的託付寶可以調整？「我想沙盒是他最理想的地方」，即街口不進沙盒、不跟金管會溝通，根本不可能就地合法。

黃天牧強調會檢討沙盒審查的效率，一是看能否提高申請進沙盒的件數，二是已進沙盒者實驗成功者，能加速商轉，科技發展總是希望時效很重要，黃天牧保證「既然要做金融科技創新，就要誠心誠意，不是只作樣子」。

但面對胡亦嘉的抗議，黃天牧提出二大核心原則，一是同樣的金融業務、同樣的風險，就是用同樣的管理規範，除非金融科技業者或新業務要限縮範圍，否則對金融業者不公平。

二是消費者或投資人保護不是扼殺創新的理由，但是金管會日的職責，必須確認金融資訊或商品都是透明、可預期，若創新說不清楚、不透明，且無法經得起驗證，金管會不可能不慎重，尤其街口支付已有300萬使用者，若都轉去基金帳戶，就更要確保商品對消費者、投資人公平、合理，金管會的慎重不是消極，會請同仁積極溝通。

(工商 )