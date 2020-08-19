台灣港務公司19日宣布為應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，於本月18日調整八位高階主管職務，其中花蓮分公司總經理高傳凱調任基隆分公司總經理，基隆分公司港務長陳榮聰調任總公司助理副總經理，並兼管花蓮分公司。

調任名單包括：花蓮分公司總經理高傳凱調任基隆分公司總經理、基隆分公司總經理劉詩宗調任總公司高級研究委員、基隆分公司港務長陳榮聰調任總公司助理副總經理並兼管花蓮分公司、基隆分公司高級研究員陳世鴻調任該分公司主任秘書、基隆分公司主任秘書林健明調任該分公司高級研究員、臺中分公司港務長蘇建榮調任高雄分公司港務長、臺中分公司研究員林春福調任該分公司港務長、高雄分公司港務長宋益進調任基隆分公司港務長。

港務公司強調，各高階主管其專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，透過此次輪調能為各港帶來新氣象，期藉由各高階主管管理之長才，以前瞻性的策略思惟與創新能力，帶領公司同仁專注於港埠服務品質及提升國際競爭力，並持續拓展商機，提升營運能量。

(工商 )