百億創投計畫將邀國發基金入股。財長蘇建榮在六月份所宣布的百億創投計畫，將有第一檔由國發基金參與入股的創投基金，對此合庫創投總經理王育群在法說會上指出，合庫創投所募集的首檔百億創投計畫的新基金，擬募集15億至20億基金，除了瞄準物聯網及移動科技進行投資，還將爭取國發基金入股，相關計畫將在九月初進行審查，等審查程序完成之後，將進行road show，爭取保險公司一起加入募資陣容。

這也是合庫首度在法說會上，公開向外資法人揭露其響應「百億創投」政策的具體計畫。王育群說明，合庫響應百億創投計畫，現在已募集二檔基金，在投資標的上將以扶植總統所提出的六大核心戰略產業為目標，其中第一檔基金是和廣達集團創辦人林百里的次子林宇輝共同合作成立「聚合創投」來進行，第二檔半導體基金，現在則正以2億美元為募資目標。

對於首檔基金，合庫與廣達集團旗下的聚達創投，雙方將成立新的「聚合創投」，擬對外募集資金進行創投，並委託聚達管顧執行，為目前最具有代表性的創投公民合作，主要將針對AI、電子、汽車、物聯網領域進行相關投資。

據了解，除了國發基金注資之外，未來台企銀、彰銀也將一起加入該新的創投基金陣容，這也將是財部發動「百億創投」計畫之後，公股銀行、國發基金、民間企業之間對於創投基金的最大匯流。

而合庫創投所募集的第二檔與百億創投計畫相關的半導體基金，同時獲得半導體界四大老加持該國內第一檔有公股背景的半導體基，亦受金融圈高度矚目；這四位顧問團成員全為半導體產業界的大老級人物，前半導體協會理事長盧超群之外，還有二名中研院士包括前交大校長張懋中、美國UCLA電機系教授王康隆、以及台積電前身的德州儀器台灣公司的開國元老毛鑫。

(工商 )