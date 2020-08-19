燁輝於今年四月份組建之太陽能光電發電聯盟中的太陽能支架團隊-大瀚鋼鐵（由聯盟成員柏帝能源與士興科技合資設立）已正式設廠完成，第一批生產設備（太陽能支架C鋼成形專用產線）已安裝試車完畢，可開始供應太陽能光電發電案廠所需支架。

台灣四面環海且夏、秋多颱風，而且太陽能地面型案場因用地取得及最佳日照需求多位於沿海、地層下陷或不利耕作地區，加上沿海地區電廠、石化廠、鋼廠等重工業群聚，環境影響相對惡劣且酸性硫化物之有關腐蝕因子較多，對於支架防蝕與耐風（東北季風、颱風侵襲）強度尤為重視，太陽能光電發電系統發展初期以鋼結構概念導入建築用C型鋼做為支架系統，不經多年即發生因銹蝕或颱風吹襲造成支架系統損壞，燁輝憑藉業界最高端之專業鍍烤鋼品技術與最全面的鍍烤產線生產能力開發出業界第一的厚度2.0mm預塗鍍5%鋁鋅烤漆鋼板－「光支彩」，可使用於太陽能支架成型用途。使用「光支彩」實際成形太陽能支架C型鋼進行耐腐蝕實驗，「光支彩」提供NSS（中性鹽霧試驗）試驗15,000小時與CASS（銅鹽-醋酸-鹽霧試驗）試驗696小時的超高耐腐蝕性能，在高腐蝕性（C4、C5、CX）環境搭配適當的運維作業，可提供超過20年的使用壽命，睥睨業界現用的太陽能支架。

燁輝「光支彩」高耐腐蝕鋼材除了提供極佳的耐腐蝕性能外，並可提供高抗拉強度（490MPa以上）之剛性；搭配四月份組建之「光輝綠能大聯盟」中成員成立的新公司－大瀚鋼鐵有限公司，獨家引進太陽能支架專業成形產線，以最切適的成形製程及最佳支架案場設計，達到省鋼、長壽、美觀的最佳解決方案。

目前太陽能光電系統支架的材料或成品多自大陸及日韓進口，對於落實政府推展光電產業國產國造的政策之用心有所違背。尤其對如何保證20年太陽能發電無虞的目標更是一大挑戰。如果在支架設計安裝及電廠運維方面管理疏忽落實，極可能造成巨大投資的損失及導致缺電之疑慮。有鑑於此，燁輝開發的「光支彩」高耐腐蝕鋼材早與工研院積極合作，針對極高耐腐蝕環境偕同提供材料解決方案，本次工研院於8/21假高雄夢時代廣場8樓演藝廳舉辦「綠電循環永續暨太陽能產業技術展望」研討會，燁輝獲邀針對「太陽能支架防蝕機制發展概況」發表專題報告，將燁輝鍍烤鋼品耐腐蝕技術發展狀況及對應低、中、高及極高腐蝕性環境適用的太陽能系統支架鋼材提出適材適用適所的對策。

政府大力推行再生能源，行政院去（2019）年底訂定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，目標要在今（2020）年太陽光電達裝置容量6.5GW，最終目標2025年達20GW。上半年因為新冠肺炎疫情關係，太陽能案場建置進度落後，下半年將會是太陽能案場建置積極趕工的狀態。目前台灣每年自國外進口數萬噸用於太陽能支架成形的鍍面鋼材，燁輝「光支彩」高耐腐蝕鋼材的技術已經豎立業界高品質的門檻，同業短時間難以超越。所加工生產的太陽能支架有機會取代進口鋼材，提供業者最經濟、最安心的解決方案。未來五年太陽光電發電裝置容量仍有近15GW以上的需求，對鋼材需求更達百萬噸以上的規模，燁輝高耐腐蝕性能鋼材的銷售將成為穩定獲利的重要一環。

(工商 )