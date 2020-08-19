隨著人口老化，房產繼承數量大增，未繼承的房產規模也同步逐年創高，根據統計，至去年底止，全國未辦理繼承土地高達1.56萬公頃，比金門縣面積還大；未辦理繼承建物面積則高達52.8萬坪，相當於4.7棟台北101大樓，雙雙創下新高。

內政部統計顯示，未辦理繼承的土地面積十年來增加了69％，建物面積更增加了137％，十年前未繼承建物不到1萬棟，去年底已經超過2.5萬棟，全台未辦理繼承土地面積最大為新北市3,231公頃，桃園、屏東、台南也都超過1千公頃；未辦理繼承建物最多為新北市4,120棟，不過如澎湖也有2,000多棟，這些房產大多位於相對偏遠地區。

截至今年3月底，光是台北市未繼承的土地公告現值就高達671億元，新北市今年逾期未辦理繼承登記的土地及建物以公告現值估算，總價值超過173億元，推估全台未繼承不動產價值達上千億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，隨著人口逐漸老化，早年取得房產的持有人，近年陸續開始面臨房產繼承的問題，導致房產繼承移轉與未繼承的數量，都年年創新高。

繼承人不去辦理繼承登記，主要原因包括不動產價值不高，也有可能繼承人不知被繼承人遺有不動產，或者繼承人早就移民國外，也有繼承人的傳統性別觀念導致繼承協議條件談不攏、或被繼承人留有債務等原因致未辦理繼承登記等等。

根據土地法規定，繼承人未辦理繼承將列冊管理15年，仍未申請繼承登記，則由國產署公開標售，所得價款以專戶儲存，繼承人可依法領取，逾10年仍未提領價款，將歸屬國庫。

政府也有感未繼承的數量持續增加，還主動通知繼承人去辦理繼承。官方建議，如果是因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

(工商 )