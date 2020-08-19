搶攻七夕情人節商機，香格里拉台北遠東國際大飯店館內馬可波羅義大利餐廳推出以號稱「求婚必勝」7號桌包裝設計的「娶妳作愛妻－求婚專案」，標榜為有情人「助攻」，廚藝團隊特別設計五道式精緻義式情人套餐，「愛的味道-雙人套餐」每套8,999元，從前菜、湯品、麵點、主菜及甜點，用味蕾傳遞愛情酸甜苦辣的幸福滋味，

求婚桌套餐不僅包含「愛的諾言 SAY YES」甜點藏戒的桌邊服務，還有一束玫瑰花束及一瓶氣泡酒，打造最浪漫且難以忘懷的求婚氛圍。馬可波羅團隊不僅可客製化求婚服務，針對想趁此佳節求婚的有心人，僅需於上述餐費外加1,000元，即可安排「藏戒之愛」將戒指藏於特調中，玻璃罩裡煙霧迷漫隱約透出戒指的光線照亮倆人甜蜜人生。另加價4,000元可安排「魔法愛情」由專業魔術師於桌邊為您獻上驚喜魔術表演。

浪漫七夕即將來到，歷年來促成無數幸福佳偶的的馬可波羅義大利餐廳，台北遠東飯店表示，無論是情人們回來歡慶紀念日，或是正想在此許下終生，都歡迎情侶們到馬可波羅，坐擁象徵幸福大道的敦南林蔭大道與開闊城市景觀，為有情人的求婚計畫神助攻。

此外，想要享受倆人甜蜜世界的情人們，也可加價10,000元（原價28,182元），用餐後即可入住專屬浪漫求婚佈置的「雅仕套房」，典雅舒適的套房擁有客廳起居室與臥室獨立空間設計，亦能享受隔日的豐盛早餐、豪華閣貴賓廳尊榮禮遇，以及飯店各式休閒設施，讓香格里拉台北遠東見證你倆的愛情故事。

(工商 )