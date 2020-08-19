近期發布的《中國城市數位治理報告（2020）》顯示，杭州超越北上廣深，數位治理指數位居全大陸第一，武漢、鄭州、西安等中西部城市也實現跨越式發展，成為數位治理一線城市。

這份報告是由中國經濟資訊社、中國資訊協會和中國城市規劃設計研究院聯合發布，也是大陸國內研究機構首次從數位治理指數角度對城市發展水準進行考察。

報告從數位基礎設施、數位行政服務、數位公共服務、數位生活服務4個方面，對2019年度GDP排名前100位的城市數位治理水準進行了研究分析。杭州、深圳、北京、上海、武漢、廣州、鄭州、蘇州、東莞、西安位列前10名。

杭州的數位行政服務、公共服務和數位生活服務等單項指標均居於前列，總指數排名全大陸第一，超越4大傳統一線城市。

依託阿里巴巴等頭部網路企業，杭州是全大陸最早實現掃碼乘車、電子社保卡全流程就醫的城市，全大陸首家跨境電子商務綜合試驗區、首個網路法院也誕生於此。

(旺報 )