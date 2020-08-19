因酒駕遭到球團禁賽、下放二軍反省的統一獅野手郭阜林重回一軍了，今（19）日在桃園棒球場的統一獅與樂天桃猿之戰，郭阜林安排先發第5棒、三壘手出賽，郭阜林強調，他已得到教訓，希望在球場用好表現回饋給球迷。

昨天到新莊球場練球時，郭阜林得到教練先發出賽的通知，他說，重回一軍出賽的心情是前2局應該會很緊張，不過，他都有保持練習的狀況，而且在練球時也會模擬比賽感覺，目前手感還不錯、身體狀況也很好。

郭阜林在6月被下放二軍，經過2個月再回一軍先發出賽有否壓力？郭阜林指出，再回一軍比賽就當做在二軍出賽一樣，緊張是在前2局，因要適應一下很多觀眾之下的亢奮狀態，只要2局過了就會適應。

在二軍比賽反省，郭阜林表示，在二軍出賽都有模擬一軍比賽的感覺，不過，一軍比賽的強度拉到更高，面對洋投與強力投手都會有一些壓制，希望讓自己保持簡單想法，回到開季感覺，要求每場比賽4打席都把球打進場內。

郭阜林禁賽、下放二軍時進行很多反省，他說，很抱歉自己的行為造成球隊與社會大眾、球迷困擾，他已有反省與歉意，未來會好好謹言慎行，把自己的該做的事做好，專注在球場上，用好表現回饋給球迷。

這段時間家人是郭阜林最大的鼓勵，他表示，家人一直都在鼓勵他，雖然一開始會有責怪，最後還是支持、鼓勵，而且球隊、教練團也有鼓勵，也讓他重回到一軍，所以他下定決心用好的表現回饋給球迷與球隊，趕快追上隊友、甚至其他球隊球員的腳步。

(中時 )