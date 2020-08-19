今天（19日）是農曆七月鬼門開，民間說法認為農曆七月屬於比較「陰」的月份，禁忌也很多。有一位孕婦擔心，胎內的小孩可能會在農曆七月出生，問網友是否會忌諱鬼月生小孩？引起熱議。媽咪們直覺給超中肯回答，表示「難不成要塞回去？」

農曆七月到，一位懷孕媽媽在《快樂媽咪孕兒經》上表示，自己預產期是農曆八月，但預計農曆七月就會生了！擔心到時候自己一個人在月子中心會怕。便詢問網友「有媽媽會在農曆七月生寶寶的嗎？」

貼文一出，馬上引起熱議，但眾媽咪不但完全不擔心鬼月，反而認為原PO的問題太過奇葩。網友紛紛表示「不想也不行吧！」、「他要農曆七月出來你有辦法叫他不要出來嗎？」、「難不成要塞回去？」、「時間到了還是要卸貨呀」、「難道要憋一個月生出來嗎？」

媽咪們認為，「孩子出生是上天決定的緣分，跟什麼時節沒關係」、「小孩會自己挑最好的日子出來不用在意月份」。如果真的有忌諱的話就要在一開始算好避孕時間，但既然小孩子都來報到了，建議原PO隨遇而安，既來之則安之。更有網友表示，據說農曆七月出生的孩子會非常聰明，而且不少有能力領導者或是大老闆都是處女座或獅子座，正是在農曆七月誕生的。

(中時新聞網)