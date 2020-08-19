台灣透明組織執行長葉一璋帶來「從國際趨勢談企業誠信治理」專題講座。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

法務部廉政署前副署長楊石金以生動活潑方式談「公司廉能管理與國際趨勢」。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府19日辦理「109年企業誠信經營講座」，希望與中央一起攜手凝聚企業誠信經營共識，共同打造透明誠信的投資環境。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府自2017年起積極推動「竹科X」產業園區，希望打造下個世代的創新產業園區，為了吸引更多企業投資新竹市，市府19日特別辦理「109年企業誠信經營講座」，希望與中央一起攜手凝聚企業誠信經營共識，共同打造透明誠信的投資環境。

市長林智堅表示，市府除積極打造兒童城市及幸福城市外，也努力讓市民擁有優質生活，竹市有竹科、交清大、工研院的珍貴人才，許多企業都想根留台灣，卻找不到適合的土地，讓他萌生「竹科X」產業園區的想法，這個計畫能創造更多就業機會，更能讓科技業根留台灣。因此，為未來科技人才打造企業誠信治理環境為市府重要政策之一。

此次的「企業誠信經營講座」，特別邀請台灣透明組織執行長葉一璋及曾任廉政署副署長及經濟部政風處長的楊石金帶來專題講座，課程中協助企業了解公私部門協力誠信治理的重要性。

他們認為，其實企業在治理過程中，可藉由誠信經營架構排除商業機密外洩、競業挖角或其他不法風險，更可多元導入廉能透明作為，帶頭倡導企業社會責任，以強化企業競爭力。

市府政風處長廖錦旌指出，我國在2018年聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議中，國際專家小組公布「台灣的反貪腐改革」結論性意見，其中建議我國應加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與等項目。

而法務部廉政署近年積極協助建構私部門反貪腐機制，讓我國去年獲得全球清廉印象指數排名第28名的佳績。

因此，希望藉由此次活動，強化廠商業者對企業誠信的重視，以及對反貪腐的無私之分，政風處並再次強調，廉政工作的推動，極需民間社會力量的共同參與，以提升國家整體競爭力。

政風處同時表示，此次活動是由市府與經濟部中小企業處及標準檢驗局新竹分局合作，希望透過互動交流的方式，形塑企業誠信治理文化，建立反貪腐夥伴關係，共創公、私雙贏局面。

(中時 )