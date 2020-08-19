荻野心國小時的模樣。(取自日網)

荻野心女大18變。(取自荻野智子IG)

日本星二代荻野心是經典偶像女團「小貓俱樂部」布川智子之女，擁有一張遺傳自媽媽美貌的漂亮臉蛋，2018年參加全日本最可愛國中生選美，獲得亞軍肯定。事隔2年，荻野心再度成為日本網友熱議話題，因為有人發現，她現在的長相也有以前差太多了吧！

荻野心當年獲得日本最可愛國中生亞軍，其星二代背景就引發熱議。原來她的舅舅是80年代紅極一時的傑尼斯男團「澀柿子隊」成員布川敏和，媽媽來頭也不小，是經典偶像女團「小貓俱樂部」成員布川智子。

在 Instagram 查看這則貼文 ヤフーニュースに取り上げてもらいました❣️#OS☆U#荻野心#おニャン子クラブ会員番号33布川智子 #おニャン子クラブ 荻野智子（@tomokoogino0830）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 1:31 張貼

然而事隔2年，現年15歲的荻野心再度因為與媽媽布川智子的美麗母女合照登上日本媒體版面，同時也引發日網友熱烈討論，驚訝她女大18變，大眼挺鼻的精緻五官與2年前判若兩人，令網友忍不住質疑「這是整形了吧」。

而布川智子也在社群網站透露女兒現況，宣布荻野心將進軍演藝圈，目前為名古屋女子團體OS☆U的第11期練習生。

(中時新聞網)