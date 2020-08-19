近日來在台灣掀起的陸資OTT風波，讓你擔憂找不到好片可以看嗎？Netflix為觀眾精選6部精彩動作片、科幻片，又獻出6個觀影招式，讓你躺在家裡沙發上，就能享受優質觀影體驗，精彩好片一部都不錯過！

Netflex電影(左至右、上至下）《超能計畫》、《不死軍團》、《驚天營救》、《鬼影特攻：以暴制暴》、《誓血五人組》、《史賓賽的機密任務》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

6大動作好片 Netflix看得到

由影帝傑米福克斯及型男喬瑟夫高登李維主演的強檔《超能計畫》於8 月14日全球首播，後便榮登 Netflix 十大熱門排行榜首，你還沒收看嗎？《超能計畫》講述一種危險的新型藥物出現，令人在食用後獲得短暫超能力。為了追到藥丸幕後主使，退役軍人、青少女藥頭和當地警察在紐奧良碰撞交鋒的精彩故事。

此外，喜愛動作片的你也別錯過在Netflix上還有影后莎莉賽隆繼 《瘋狂麥斯：憤怒道》後再度挑戰動作片《不死軍團》；創下 Netflix 最高觀看次數的佳績，「雷神」克里斯漢斯沃首次於 Netflix 原創電影亮相的《驚天營救》；以及萊恩雷諾斯飾演假裝自己死亡的科技新貴，挑戰大膽的血腥任務，扳倒殘酷的獨裁者的《鬼影特攻：以暴制暴》、漫威英雄「黑豹」查德威克鮑斯曼出演， 講述越戰結束數十年後，四位非裔美國退伍軍人重返舊地，尋找班長的遺骸和埋藏地底的黃金的《誓血五人組》，以及馬克華伯格飾演一名有前科的前員警，與拳手霍克聯手揭發兩名波士頓警察之死及其背後邪惡的陰謀的《史賓賽的機密任務》。

Netflix分享6大設定功能，讓你看好片更輕鬆。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

6大設定功能 讓你看Netflix好片更輕鬆

Netflix貼心提醒，要讓你收看Netflix佳片更過癮。第一、不論家庭人數多寡，觀看裝置大小，觀眾可以自由選擇最適合自己的月費方案。第二、預先透過Fast.com測試網速，確保居家環境擁有25mbps以上的網速就能享受4K與Ultra HD的觀影品質，第三、可搭配 Dolby Atmos 劇院級音效，享受沉浸式的全感官體驗！

第四、擔心網絡不穩嗎？Netflix 可讓觀眾提前下載高畫質影片，更可以選擇喜愛的配音及字幕！第五、使用智慧手機或平板電腦觀看 Netflix 時，只要善用『提醒我』功能，新電影一上架就會自動收藏到『我的片單』啦，好片自動送到你手中，不怕錯過精彩好戲！第六，負擔不起大電視，但又想收看高畫質 Netflix影片？只要記得調整「單螢幕數據使用量」，就可以確保觀看到高清畫質的電影！

(科技)