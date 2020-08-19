苗栗縣政府教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，今年鼓勵民眾辦理借書證，配合兌換書袋活動，希望能提升苗栗縣民的持證率，培養借書閱讀風氣。（何冠嫻攝）

苗栗縣立圖書館志工製作獨一無二且兼顧環保與可愛樣式的環保書袋，可於縣立圖書館免費兌換，鼓勵縣民踴躍借閱館內藏書。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣立圖書館志工利用宣導旗幟製作堅固且好看的「志慧福袋」，辦證或借書集點可獲得側背、後背、小型束口袋，不但將廢物回收利用再造資源價值，更帶動民眾借書閱讀風氣，去年推出廣受好評，限量184個全數兌換完畢，今年釋出約350個，再造閱讀與環保風氣。

縣立圖書館志工運用裁縫專長，利用辦理活動宣傳時的羅馬旗幟，製作成獨一無二且堅固耐裝的環保書袋。苗栗縣政府教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，10多位圖書館志工分工合作，將歷經風吹日晒雨淋的宣傳旗幟清洗、晾乾、裁剪、製版、車縫，0成本製作鼓勵閱讀的精美好禮「志慧福袋」。

去年縣立圖書館推動借書集點送出184個「志慧福袋」，今年志工們創新求變，除了側背包外，還有特製後背包、小型收納束口袋等，即日起至9月30日止，持公共圖書館借書證至縣立圖書館借書，每次借書5冊以上，可蓋一次活動專用章，集滿30點、60點即可兌換。

另，彭秀珍指出，縣民持有借書證比率為43％，希望能強化民眾閱讀習慣，並結合志慧福袋活動，只要到苗栗縣立圖書館首次申辦借閱證，且當日借閱達3冊，並填寫志工隊創新服務意見回饋單，即可獲得1精美書袋，期許苗栗持證率能突破5成，養成親子共讀、全民閱讀的良好習慣。

(中時 )