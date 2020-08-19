苗栗縣立圖書館志工利用宣導旗幟製作堅固且好看的「志慧福袋」，辦證或借書集點可獲得側背、後背、小型束口袋，不但將廢物回收利用再造資源價值，更帶動民眾借書閱讀風氣，去年推出廣受好評，限量184個全數兌換完畢，今年釋出約350個，再造閱讀與環保風氣。
縣立圖書館志工運用裁縫專長，利用辦理活動宣傳時的羅馬旗幟，製作成獨一無二且堅固耐裝的環保書袋。苗栗縣政府教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，10多位圖書館志工分工合作，將歷經風吹日晒雨淋的宣傳旗幟清洗、晾乾、裁剪、製版、車縫，0成本製作鼓勵閱讀的精美好禮「志慧福袋」。
去年縣立圖書館推動借書集點送出184個「志慧福袋」，今年志工們創新求變，除了側背包外，還有特製後背包、小型收納束口袋等，即日起至9月30日止，持公共圖書館借書證至縣立圖書館借書，每次借書5冊以上，可蓋一次活動專用章，集滿30點、60點即可兌換。
另，彭秀珍指出，縣民持有借書證比率為43％，希望能強化民眾閱讀習慣，並結合志慧福袋活動，只要到苗栗縣立圖書館首次申辦借閱證，且當日借閱達3冊，並填寫志工隊創新服務意見回饋單，即可獲得1精美書袋，期許苗栗持證率能突破5成，養成親子共讀、全民閱讀的良好習慣。
(中時 )
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