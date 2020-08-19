美元指數（DXY）今早進一步下跌至92.1，超過兩年來的低點，而金價重新站上2000美元關口，瑞銀財富管理投資總監辦公室維持金價今年底目標2,000美元不變，但在短期內，如果地緣政治緊張局勢一旦加劇，不排除金價衝高至2300美元。

美元指數（DXY）今早進一步下跌至 92.1，為超過兩年來的低點。金價也重新站上 2000 美元關口，期貨及現貨金價昨天曾經漲至 2017 及 2010 美元，但跟本月初盤中刷出的歷史高點 2089 及 2075 美元相距還遠。

由於美國 10 年期實際利率降至歷史新低後有所回升，金價上周一度回調至 1900 美元以下，但跌勢只是曇花一現，及後迅速反彈起來。基於今年的黃金需求主要由黃金交易所交易基金（ETF）資金大規模流入所推動，因此金價的漲跌反應特別大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，隨著美國聯準會繼續壓低名義利率，加上通膨預期增加，維持金價今年末目標 2000 美元不變，但在短期內，不排除金價衝高至 2300 美元，特別是地緣政治緊張局勢一旦加劇。

(旺報 )