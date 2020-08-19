根據美國經濟政策研究所（EPI）週二發佈的一份對CEO薪酬的研究報告，從1978年到2019年，美國上市公司CEO們的平均薪酬成長了1167%，而普通工人的工資僅成長了13.7%。

報告稱，2019年美國最大350家上市公司CEO的平均實現薪酬為2130萬美元，較2018年成長14%，是普通工人薪酬的320倍。

美國經濟政策研究所的報告指出，今天，美國最大型企業的執行長（CEO）的收入比1990年代中期的收入要多得多，是1960年代或1970年代末的很多倍。他們的收入也比普通工人的收入高得多，而且他們的工資（嚴重依賴與股票相關的薪酬）比普通工人的工資成長更快。

更關鍵的是，執行長薪酬的上漲並不能反映執行長能力價值的提高，而是執行長利用權力來設定自己的薪酬。而且，這種最高收入者不斷成長的收入能力正在推動美國不平等現象的加劇。大約四分之三的CEO的薪酬與公司股價相關，而與在他們領導下公司生產力是否得到提升無關。

這項研究的作者Lawrence Mishel與Jori Kandra寫道：「如果CEO們的工資少一點（或者納稅多一點），經濟不會受到任何損害。」

(中時新聞網)