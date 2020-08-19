曾因詐欺罪入監服刑的黃姓男子出獄不久，卻惡性不改，見到外型可愛的女子小莉（化名）個性天真，竟佯裝醫師身分、在新加坡開診所，又發現小莉喜愛樂團五月天，更謊稱認識五月天，博取對方信任後騙財騙色，台中高分院審理後，依詐欺罪判黃男有期徒刑1年、強制性交部分則無罪。

判決指出，黃男因詐欺罪曾入獄，2016年8月執行完畢後出獄，沒想到，他出獄才一個多月，9月中旬在台北結識年僅24歲的小莉，便佯裝自己是醫師身分、向小莉搭訕，還自稱在新加坡開設心理諮商診所，可以幫忙小莉解決內心的煩惱。

兩人交談中，黃男又得知小莉喜歡樂團五月天，還為了看五月天的演唱會、特地跑到台北，變又謊稱自己認識五月天成員「石頭」，小莉信以為真，不但與黃男互換聯絡方式，兩人之後還多次聯繫。

事隔約1周後，黃男又特別到南部找小莉，閒聊間得知小莉想到菲律賓遊學，便誆稱可以協助安排相關事宜，緊接著，黃又主動表示可以陪伴小莉環島旅遊，期間，黃男以要幫忙處理遊學事宜、騙取小莉12萬元，兩人甚至在旅遊途中開始交往。

小莉與黃男交往數月後，黃男又謊稱自己在新加坡的診所被停止營業，不斷騙取小莉信任與同情，直到小莉的家人深覺有異、到警局報案，才揭露黃男的行徑根本是騙財又騙色。台中高分院審理後，認定黃男騙取小莉金錢，依詐欺罪判他1年徒刑；另小莉提告黃男涉及強制性交，法官認為兩人是交往才發生關係，此部分判黃男無罪。

(中時 )