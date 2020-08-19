由綠林興業冠名贊助的綠林慈善盃女子公開賽，明天起到22日在新北市台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）舉行，是女子台巡賽今年第4場公開賽，同時也是2015年午餐會TPC菁英賽之後，老淡水球場再度承辦女子公開賽。

這場賽事邀請16歲業餘小將吳佳晏擔任代言人，表示感謝綠林興業董事長林果兒舉辦賽事，讓選手有競技舞台，也感謝老淡水球場提供場地，以及TLPGA辛苦的籌備賽事，由於賽事邀請長春選手參賽，她很高興有機會一睹前輩風采，自己會盡力打出好成績。

比賽主軸之一是慈善，大會特別製作「Sport for Love- 運動改變世界」影片，由綠林、TLPGA選手、台灣失智症協會、桃園市私立方舟啟智教養院、台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會，以及永樂扶輪社接力串連健身操，希望倡導運動能帶來健康，維持開心的正向能量。

綠林興業董事長林果兒補充，他非常喜愛高爾夫，同時也關心慈善團體，能夠結合這兩者舉辦竇事，內心感到十分喜悅，如果有能力，將要繼續舉辦這場比賽，並期待規模可以愈來愈大。

(中時 )