7月份國人淨申購前10名的境外基金名單出爐，債券型基金占了七檔，其中就有三檔為新興市場債券，其餘為高收益債、投資級債及綜合債。

投信法人表示，低利環境加上市場資金充沛，促使資金流向擁有較佳收益的標的，新興債脫穎而出，後市在技術面及價值面支撐下，新興債可望持續有亮眼表現。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，目前停泊於貨幣型基金避險的資金水位仍相當高，不過已有開始流出並尋找具有良好收益或成長性投資標的的跡象，在政策作多下，這些資金將持續流向各類風險性資產，因此具良好投資價值的新興市場債券勢必能夠受惠。

此外，IMF積極提供新興國家援助，有助這些受疫情影響的國家度過難關。

展望後市，美國總統大選、疫情與中美關係仍可能不時牽動投資氣氛，但對新興市場債券的影響預估有限，因此若指數出現回檔，將是進場布局的好時機。

(工商 )