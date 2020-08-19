雲林縣北港鎮鎮安宮拆倉庫讓廟地，拓寬小巷傳為美談。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

雲林縣北港鎮鎮安宮旁的小巷寬僅1.1公尺，行人閃避機車時險象環生，廟方為了服務信眾，決定拆除部分倉庫無償提供廟地，將小巷拓寬為3.1公尺，19日舉行開工儀式，寺廟讓地拓寬小巷，傳為地方美談。

北港鎮鎮安宮建廟已有130餘年，主祀楊府七千歲、丁府八千歲、馬府千歲，俗稱「七王爺館」、「七仔爺館」，是社區的信仰中心，參拜人潮不斷，但因位於小巷內經常人車爭道，令廟方相當困擾。

今年鎮安宮配合「北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫」，進行小巷拓寬工程，廟方委員會擲筊請示神明後，決定拆除部分倉庫，無償提供廟地拓寬小巷。

19日開工儀式由鎮安宮主委莊松裕、總幹事楊駿騰、縣議員黃美蘭、雲林縣長祕書吳明融、北港鎮公所機要祕書張誌誠、西勢里長蔡金源等人共同主持，預計今年11月完工。

莊松裕表示，小巷全長約60公尺，原本寬度1.1公尺，僅容1輛機車通行，拓寬後達3.1公尺，行人與機車將有充裕的交會空間，減少擦撞意外，救護車或消防車也可直接開進小巷，讓老舊社區的安全更有保障。

黃美蘭說，小巷屬於非計畫道路，一直找不到拓寬經費，此次配合北港朝天宮周邊街道改善計畫，總算得以拓寬，拓寬後倉庫與觀音殿必需整修，不少信眾慷慨解囊，感謝「七仔爺」的慈悲。

地方民眾指出，「七仔爺」指示每年將普度祭品送給育幼院，此次又協助拓寬小巷，對社區眾多老人家行的安全有極大幫助，可說是功德無量。

(中時 )