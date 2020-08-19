陳姓女子去年底在路上發現1隻米克斯「烏龍茶」因車禍受傷，送往動物醫院急救，現場支付1萬元。但事後未結清餘款4萬多，遭醫院提告詐欺。檢方認為，陳女並未有詐欺得利犯意，建議循民事程序，給予不起訴處分。

檢方調查，陳姓女子去年12月28日凌晨，在路上發現1隻受傷的米克斯「烏龍茶」，送往1間動物醫院治療。並支付1萬元訂金，當時院方有提及，若要治療有後續費用，院方控訴，陳女付了1萬元後就聯絡不上，也未領回犬隻，因此認為有詐欺嫌疑。不過檢方認為，陳女有留下正確資料，並未有詐欺得利犯意，不起訴，建議醫院循民視法院途徑處理。

桃園市推廣動物保護協會會員劉盈如建議，若民眾在路上看到受傷動物，可以撥打1999求救，因桃園市動物保護處或者是農業局有編列相關經費，且有專業救援的管制隊員，他們較了解如何救援受傷動物，還會有麻醉裝備，避免救援時讓自己受傷。劉盈如也說，動保處編列這筆預算常常不足，呼籲農業局、動保處能編列多一點經費，並多加宣導。

動保處回應，去年、今年動物醫療救治費為144萬，用在動物送醫治療用。急難救助經費126萬元則是委外救援費用。不過去年整年動物急難救助有1660件、有577件送往合作動物醫院，換算每件不到2200元。動保處說，明年動物醫療救治預算增加至300萬元，希望逐步編齊。

(中時 )