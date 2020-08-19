至善基金會今年邀請藝人温貞菱擔任愛心大使。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

至善基金會成立已經25年，從一開始的越南阿福開始，至今已累計達5萬名捐款人，協助包括台灣、雲南、緬甸、越南等地每年9萬名孩子，近年也在新竹尖山推動「原住民安心媽媽」、「行動幼兒園」等專案，培力與陪伴他們。

以行動幼兒園為例，今年上半年，車子的到宅服務，共有120趟，據點服務達60次，受惠家庭是尖石地區150戶家庭。

從2000年加入至善基金會的至善基金會執行長洪智杰表示，忘不掉當年起至善前往原住民部落進行需求調查時，部落耆老反問「至善願意待多久？」也因為這句話，讓至善不管到哪一個地區，進入哪一個族群、哪一個社區，始終抱持著尊重、同理、平等的態度，推展服務並與當地一起照顧孩子，互相學習與成長。

至善基金會說，至善建立與社區的長期互動，尊重社區，讓社區人們參與自己孩子的照顧，最後至善會把服務成果，不管是一間幼兒園、閱覽室、專業人力、組織等，至善都會退居幕後，讓在地的人們有能力自己照顧自己的小孩和老人。

至善基金會今年邀請藝人温貞菱擔任愛心大使，更親自赴新竹馬里光部落服務，她與至善基金會邀請民眾加入「培力與陪伴，不止於至善」的行列，捐款可洽至善基金會官網或愛心專線02-23889118。

(中時 )