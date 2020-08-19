NHL季後賽首輪八個組合中，目前就屬聖路易藍調與溫哥華加人的系列賽最為膠著，打完前四戰，雙方各拿2勝平分秋色，其中有兩場戰至延長賽才分出勝負。本週四(8/20)10:30，雙方將進行系列賽第五戰，NHL季後賽歷史上，取得第五戰勝利的球隊，最終贏下系列賽的機率高達79%，雙方勢必都想拿下這場勝利，取得系列賽聽牌優勢。

系列賽前兩戰，藍調主戰門將賓寧頓(Jordan Binnington)狀況低迷，藍線防守也失去紀律，兩戰就送給加人9次Power Play機會，得分箭頭奧雷利(Ryan O'Reilly)在加人休斯(Quinn Hughes)的看防下，幾乎在進攻端神隱，掉了音節的藍調苦吞二連敗。藍調在第三戰起改派前主戰門將艾倫(Jake Allen)擔綱先發，艾倫本季表現不比賓寧頓遜色，但在球團培育新人的政策下退居二線。第三戰藍調在延長賽以3比2拿下系列賽首勝，艾倫證明薑還是老的辣，出賽75分鐘只失兩球。背靠背的第四戰，艾倫再度領銜出戰，固若金湯的防守讓加人7次Power Play都無功而返，搭配奧雷利2進球、1助攻的回溫表現，藍調終場以3比1追平系列賽戰局。

以前四戰表現觀察，藍調戰力仍未調整至最佳狀況，尤其是藍線防守失誤頻頻，四戰下來，送給加人多達18次Power Play機會，整體後防表現令人擔憂。

但加人沒有把握住良機，進攻端並未延續資格賽對明尼蘇達荒野的好手感，上一輪表現出色的波瑟(Brock Boeser)系列賽只繳出4次射正，前場只靠米勒(J.T. Miller)及派特森(Elias Pettersson)產出，鋒線深度不足的問題在這個系列賽曝露出來。

藍調系列賽前兩戰低迷的進攻與門將戰力已漸漸復甦，即使後防狀態不佳，但加人每下愈況的進攻戰力，也很難在比賽中佔有優勢，因此第五戰筆者看好陣容深度較佳的藍調能勝出，考量系列賽藍調讓分玩法過盤率只有25%，建議保守投注「不讓分玩法-藍調勝」。

(中時新聞網)